diario as beiras
CantanhedeCIM Região de Coimbra

Cantanhede candidata projeto de 665 mil euros para criar corredores verdes urbanos

18 de fevereiro de 2026 às 17 h16
0 comentário(s)
DR

A Câmara Municipal de Cantanhede vai candidatar-se a um projeto de arborização da cidade que ultrapassa os 665 mil euros, para criar corredores verdes no perímetro urbano.

“No total, está prevista a plantação de aproximadamente 1.400 árvores e 5.000 espécies arbustivas/subarbustivas”, informou, em comunicado, este município do distrito de Coimbra.

A decisão foi tomada recentemente, em reunião do executivo municipal e a candidatura do projeto Cantanhede Greenconnection, decorre no âmbito do programa Centro 2030.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (19(02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de fevereiro

IP vai criar mais uma faixa no tabuleiro do IC2 do açude-ponte em Coimbra
18 de fevereiro

Mau tempo: Municípios querem pacote de apoio e autarca admite ser preciso repensar ordenamento
18 de fevereiro

Porto da Figueira da Foz deve ficar totalmente operacional em março
18 de fevereiro

Câmara de Coimbra suspende PDM para promover habitação e simplificar estacionamento

Cantanhede

CantanhedeCIM Região de Coimbra
18 de fevereiro às 17h16

Cantanhede candidata projeto de 665 mil euros para criar corredores verdes urbanos

0 comentário(s)
CantanhedeCIM Região de Coimbra
17 de fevereiro às 09h05

“Óscares” do ZX Spectrum são atribuídos este sábado

0 comentário(s)
CantanhedeDesporto
14 de fevereiro às 15h24

Futebol: Marialvas goleia Lusitânia nos Açores e soma terceiro triunfo consecutivo

0 comentário(s)

CIM Região de Coimbra

CantanhedeCIM Região de Coimbra
18 de fevereiro às 17h16

Cantanhede candidata projeto de 665 mil euros para criar corredores verdes urbanos

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
18 de fevereiro às 10h21

Encontrado morto casal de Montemor que estava desaparecido há uma semana

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
18 de fevereiro às 09h02

Municípios da Região de Coimbra votam sobre isenção de portagens

0 comentário(s)