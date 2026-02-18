A Câmara Municipal de Cantanhede vai candidatar-se a um projeto de arborização da cidade que ultrapassa os 665 mil euros, para criar corredores verdes no perímetro urbano.

“No total, está prevista a plantação de aproximadamente 1.400 árvores e 5.000 espécies arbustivas/subarbustivas”, informou, em comunicado, este município do distrito de Coimbra.

A decisão foi tomada recentemente, em reunião do executivo municipal e a candidatura do projeto Cantanhede Greenconnection, decorre no âmbito do programa Centro 2030.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (19(02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS