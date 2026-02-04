O concelho de Cantanhede recolheu 250 toneladas de biorresíduos em 2025, o que representa um crescimento de mais de 60 toneladas face a 2024, revelou hoje a Câmara Municipal.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia de Cantanhede, no distrito de Coimbra, informou sobre o “aumento expressivo na recolha seletiva de biorresíduos” registada no ano transato.

“Este aumento reflete uma mudança clara de comportamentos por parte da população, cada vez mais consciente dos impactos ambientais associados à gestão de resíduos e da importância da valorização dos resíduos orgânicos”, justificou o município.

