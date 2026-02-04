diario as beiras
CantanhedeRegião Centro

Cantanhede aumenta recolha de biorresíduos e atinge 250 toneladas em 2025

04 de fevereiro de 2026 às 13 h14
0 comentário(s)
DR

O concelho de Cantanhede recolheu 250 toneladas de biorresíduos em 2025, o que representa um crescimento de mais de 60 toneladas face a 2024, revelou hoje a Câmara Municipal.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia de Cantanhede, no distrito de Coimbra, informou sobre o “aumento expressivo na recolha seletiva de biorresíduos” registada no ano transato.

“Este aumento reflete uma mudança clara de comportamentos por parte da população, cada vez mais consciente dos impactos ambientais associados à gestão de resíduos e da importância da valorização dos resíduos orgânicos”, justificou o município.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (05/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

