Coimbra

Camião derrama cola e leva ao corte da avenida Inês de Castro em Coimbra

06 de março de 2026 às 20 h30
DR

Um camião avariou e encontra-se parado na avenida Inês de Castro, em Coimbra, onde deixou cola na via. Situação levou ao corte da via, que liga a Rotunda das Lages e a Avenida da Guarda Inglesa.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “o alerta foi dado pelas 17H52 para a avaria num camião que estaria a derramar cola na via”.

Neste momento, no local encontram-se os Bombeiros Sapadores de Coimbra a proceder à limpeza da via, e a PSP, que tomou conta da ocorrência.

Redação Diário as Beiras

