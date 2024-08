Câmara prepara regresso da antiga Feira do Bairro

A Feira do Bairro Norton de Matos “retomará a sua configuração anterior”. A garantia foi avançada pela Câmara Municipal de Coimbra, o que significa que, em breve, aquela que já foi uma das feiras mais concorridas da região vai começar a funcionar em pleno com a participação de todos os habituais vendedores ambulantes, nomeadamente com os de vestuário e calçado.

Recorde-se que, depois do interregno marcado pela pandemia, a Feira do Bairro Norton de Matos reabriu parcialmente em junho de 2020 para os vendedores do setor alimentar,

“No último ano, a Câmara Municipal de Coimbra tomou a iniciativa de convidar várias dezenas de feirantes deste setor a retomarem a sua atividade para que o espaço recupere o seu dinamismo. Até à data, 28 feirantes assumiram o compromisso de se instalarem na feira, o que corresponde à totalidade dos espaços disponíveis”, refere a autarquia.

Destes 28, 18 já concluíram o processo e estão em condições de iniciar a sua atividade, enquanto 10 estão em vias de finalizar os trâmites necessários.

