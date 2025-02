Câmara de Coimbra planeia contratar 86 novos trabalhadores

Em 2025, a Câmara Municipal de Coimbra planeia contratar 86 trabalhadores para os seus quadros, segundo o Mapa Anual Global Consolidado de Recrutamentos Autorizados.

O documento foi publicado no site do executivo municipal e em Diário da República na quarta-feira. Este mapa foi já aprovado em sede de Assembleia Municipal e na reunião de câmara.

Em resposta ao DIÁRIO AS BEIRAS, o executivo municipal garantiu que são “postos de trabalho não ocupados e dentro dos limites previstos no Mapa de Pessoal aprovado para o corrente ano, ou seja, são postos de trabalho que só podem ser ocupados por procedimento concursal”.

Os 86 postos de trabalho que o executivo municipal planeia abrir no presente ano estão distribuídos por vários departamentos da câmara, sendo o Departamento de Educação e Saúde o mais beneficiado. Ao todo, será aberto concurso para a contratação de 25 novos trabalhadores, sendo que 16 desses postos serão para assistentes técnicos administrativos.

Também o Departamento de Administração Geral abrirá 10 novos postos de trabalho para o cargo de assistente técnico administrativo.

