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Cadima e Académica vencem em futebol feminino

27 de março de 2026 às 09 h31
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Equipa do Cadima disputa fase de manutenção da 3ª Divisão | Foto DR

Na 3.ª Divisão Feminina, o Cadima apanhou o jeito e conseguiu a segunda vitória consecutiva na competição, desta vez com goleada na Póvoa de Varzim (5-1), em jogo da jornada 5 da fase de Manutenção.
Já na 4.ª Divisão, a Académica/OAF garantiu, na quarta-feira, um precioso triunfo (2-0), e logo em casa do líder invicto, o Sintrense, numa partida em atraso da 4.ª jornada. Raquel Varajão, de penálti, e Sónia Costa marcaram para as estudantes.
Antes, no fim de semana, a AAC também tinha vencido, na receção aos Leões de Porto Salvo (2-0), para a 9.ª jornada, com golos de Beatriz Oliveira (42’) e Raquel Varajão (73’).

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

bruno gonçalves

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