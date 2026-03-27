Na 3.ª Divisão Feminina, o Cadima apanhou o jeito e conseguiu a segunda vitória consecutiva na competição, desta vez com goleada na Póvoa de Varzim (5-1), em jogo da jornada 5 da fase de Manutenção.

Já na 4.ª Divisão, a Académica/OAF garantiu, na quarta-feira, um precioso triunfo (2-0), e logo em casa do líder invicto, o Sintrense, numa partida em atraso da 4.ª jornada. Raquel Varajão, de penálti, e Sónia Costa marcaram para as estudantes.

Antes, no fim de semana, a AAC também tinha vencido, na receção aos Leões de Porto Salvo (2-0), para a 9.ª jornada, com golos de Beatriz Oliveira (42’) e Raquel Varajão (73’).

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS