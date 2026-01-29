diario as beiras
Coimbra

Cabouco já está com habitações inundadas

29 de janeiro de 2026 às 16 h35
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

A localidade do Cabouco, no concelho de Coimbra, está já com habitações inundadas, devido ao aumento do nível das águas do rio Ceira.

O aumento do nível do rio Ceira fez também já inundar parte da Conraria, em Ceira, no concelho Coimbra. A forte precipitação que caiu na região nas últimas horas fez o nível da água do rio subir, chegando à quota de algumas das habitações construídas naquelas localidades do concelho de Coimbra.

Face à subida do nível de água nos rios devido ao mau tempo que tem afetado a região de Coimbra nos últimos dias, a Câmara Municipal de Coimbra pediu hoje à população para retirem as suas viaturas do Parque Verde.

