A localidade do Cabouco, no concelho de Coimbra, está já com habitações inundadas, devido ao aumento do nível das águas do rio Ceira.

O aumento do nível do rio Ceira fez também já inundar parte da Conraria, em Ceira, no concelho Coimbra. A forte precipitação que caiu na região nas últimas horas fez o nível da água do rio subir, chegando à quota de algumas das habitações construídas naquelas localidades do concelho de Coimbra.