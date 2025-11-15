diario as beiras
Coimbra

Brigada de Intervenção tem novo comandante

15 de novembro às 11 h20
Foto DB - Pedro Filipe Ramos

“Honra, responsabilidade e trabalho”, foram as palavras do novo comandante da Brigada de Intervenção, brigadeiro-general Pedro Miguel do Vale Cruz.
Pedro Cruz, que ontem tomou posse no Quartel General da Brigada de Intervenção, em Coimbra, sucedeu no cargo ao brigadeiro-general José Miguel Moreira Freire, durante uma cerimónia que foi presidida pelo vice-chefe do Estado-Maior do Exército (VCEME), tenente-general Paulo Emanuel Maia Pereira, que exaltou este momento.
“Temos muita confiança no comandante que agora toma posse e no exército composto por homens e mulheres que servem esta brigada e Portugal”, começou por dizer Paulo Pereira.
De acordo com o vice-chefe do Estado-Maior do Exército, esta “é uma brigada que ao longo do tempo tem mostrado vontade de evoluir e aprender e é isso que espera daqui em diante”.

