Brew! Coimbra já abriu e promete cervejas para todos os gostos

Abriu ontem, no espaço exterior do Exploratório UC, o festival Brew! Coimbra. O bom tempo que se faz sentir atraiu muita gente, que aproveitou para fruir um dos eventos mais cosmopolitas e elegantes da oferta turística de ar livre, na cidade

“Nós começámos com este festival há três anos, tendo eu, na altura, lançado o repto ao João Claro para fazer também um festival de inverno, o Strong Beer”, conta o vice-presidente da Câmara de Coimbra, Francisco Veiga, para quem o resultado é excelente, com o Brew! e o Strong Beer a “complementarem-se muito bem”.

A verdade é que o Brew! Coimbra é, hoje, uma referência, enquanto espaço de conhecimento, de práticas culturais alternativas responsáveis e ecologicamente equilibradas, que dignificam o seu património cervejeiro.

