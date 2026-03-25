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Coimbra

Bombeiros Sapadores de Coimbra resgatam mulher de ribanceira

25 de março de 2026 às 09 h00
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Vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para os HUC. Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira

Uma mulher de 68 anos foi ontem resgatada de uma ribanceira, na rua da Estrada da Lomba, em Carvalhosas, concelho de Coimbra.

Segundo José Santos, subchefe principal do batalhão de Bombeiros Sapadores de Coimbra (CBS), a vítima “andaria a fazer os seus trabalhos agrícolas, quando terá escorregado e caído numa ribanceira com cerca de oito metros”.

De acordo com o responsável, a mulher “terá batido com a cabeça” durante a queda e sofrido ferimentos “considerados ligeiros”. “Estava consciente e orientada à nossa chegada”, precisou.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

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