Uma mulher de 68 anos foi ontem resgatada de uma ribanceira, na rua da Estrada da Lomba, em Carvalhosas, concelho de Coimbra.

Segundo José Santos, subchefe principal do batalhão de Bombeiros Sapadores de Coimbra (CBS), a vítima “andaria a fazer os seus trabalhos agrícolas, quando terá escorregado e caído numa ribanceira com cerca de oito metros”.

De acordo com o responsável, a mulher “terá batido com a cabeça” durante a queda e sofrido ferimentos “considerados ligeiros”. “Estava consciente e orientada à nossa chegada”, precisou.

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