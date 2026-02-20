diario as beiras
Coimbra

Bodas de Prata (quase) debaixo de água

20 de fevereiro de 2026 às 11 h26
0 comentário(s)
Foto DB - Pedro Filipe Ramos

O Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas está a festejar 25 anos. A cerimónia comemorativa está agendada para amanhã, sábado, e inclui um jantar de gala, com homenagem aos fundadores.
Por infeliz coincidência, as Bodas de Prata coincidem com o flagelo das recentes intempéries, que afetaram de forma severa as instalações do clube.
De acordo com Arnaldo Paredes, presidente da direção e sócio n.º 1 do clube, os problemas maiores foram criados logo na madrugada de 28 de janeiro, com a depressão Kristin. “As rajadas de vento derrubaram perto de uma dezena de postes, cada um com 12 metros, e esventraram as redes que impedem as bolas de sair do campo”, relata.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de fevereiro

Opinião: O primado da moral
20 de fevereiro

Opinião: Decência e respeito pelo cargo
20 de fevereiro

Opinião: As feridas saram, mas a dor continua
20 de fevereiro

Bodas de Prata (quase) debaixo de água

Coimbra

Coimbra
20 de fevereiro às 11h26

Bodas de Prata (quase) debaixo de água

0 comentário(s)
Coimbra
20 de fevereiro às 11h18

SMTUC tem nova ligação Portagem–Portela com passagem pelo Polo II

0 comentário(s)
Coimbra
20 de fevereiro às 10h40

CEO da Sonae Cláudia Azevedo recebe Prémio UC 2026

0 comentário(s)