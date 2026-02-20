O Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas está a festejar 25 anos. A cerimónia comemorativa está agendada para amanhã, sábado, e inclui um jantar de gala, com homenagem aos fundadores.

Por infeliz coincidência, as Bodas de Prata coincidem com o flagelo das recentes intempéries, que afetaram de forma severa as instalações do clube.

De acordo com Arnaldo Paredes, presidente da direção e sócio n.º 1 do clube, os problemas maiores foram criados logo na madrugada de 28 de janeiro, com a depressão Kristin. “As rajadas de vento derrubaram perto de uma dezena de postes, cada um com 12 metros, e esventraram as redes que impedem as bolas de sair do campo”, relata.

