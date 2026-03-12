Os bilhetes para cada noite de concertos da Queima das Fitas da Academia de Coimbra – a decorrer entre 22 e 30 de maio – já estão à venda por 12 e 16 euros, respetivamente para estudantes e não estudantes. A forma mais fácil de comprar é através da bilheteira online BOL, que assegura estes preços até 7 de maio, ou seja até duas semanas antes do início da festa, aumentando o preço, depois deste prazo, para 15 e 19 euros, respetivamente.

Parte dos bilhetes gerais para estudantes do ensino superior já foram vendidos, com muitos estudantes que não conseguiram a compra a aguardar próximas datas de venda, mesmo sem saber qual vai ser o cartaz dos concertos.

O único músico anunciado até agora é Slow J, que regressa este ano para atuar a 25 de maio, segunda-feira.

