Bandidos do Cante e Rosinha no Arraial Social de Alvôco das Várzeas em agosto

O grupo alentejano Bandidos do Cante (dia 30 de agosto) e a artista popular Rosinha (dia 29) são os nomes já confirmados para a 4.ª edição do Arraial Social, evento organizado pela Junta de Freguesia de Alvoco das Várzeas que vai decorrer de 28 a 30 de agosto, na Praia Fluvial de Alvôco das Várzeas.

Estão também já confirmados o Dj Cozta (30) que vai apresentar um espetáculo com “violino, acordeão e saxofone misturados com batidas eletrónicas numa sinestesia de emoções onde a tradição se encontra com o ritmo eletrónico”. Os Bad Guys e o Dj Rayah completam o cartaz para a noite de dia 29 de agosto. O Dj TrillSeco (30) regressa pelo terceiro ano consecutivo, depois de lotar salas de norte a sul do país, com presenças na Expofacic (Cantanhede) e na Queima das Fitas, em Coimbra.

A organização promete “três dias de festa, música e cultura sem fim”, numa iniciativa com entrada livre que dá espaço a vários estilos de música, a várias gerações e idade com o objetivo de atrair visitantes à freguesia.

Quarta edição

com mais expositores

Com um investimento entre os 15 e 20 mil euros, o certame conta este ano com mais expositores, jogos tradicionais, passeios sonoros, entre outras atividades.

“É uma marca que veio par ficar com um conceito musical, social e recreativo. Queremos construir algo para toda a região criando uma matriz identitária da nossa freguesia” disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o secretário da Junta de Freguesia de Alvôco das Várzeas, João Miguel Pais.

Uma das novidades é a realização do 1.º Passeio de Motorizadas “d’Os Felinos” no dia 30 de agosto em parceria com o Grupo Desportivo Alvôco das Várzeas. A inscrição, com o custo de 20 euros para sócios e 25 euros para não sócios, inclui reforço, almoço e um fino na noite do Arraial Social. Inscrições através do contacto 961 295 160 (Luís Rafael).

Em parceria com a Associação Académica de Coimbra (AAC), o evento irá receber, ao longo dos três dias, uma exposição sobre os 100 anos do nascimento de Carlos Paredes que irá estar espalhada pela aldeia.

O Arraial Social é uma festa com um objetivo comum: a requalificação do salão social/polivalente do Centro de Recreio e Recreativo de Alvôco das Várzeas.