Autocarro incendeia-se na A1 em Coimbra Sul

Os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova foram alertados, ontem à noite, às 21H37, para um incêndio rodoviário, na A1,sentido sul/norte km 189,5, na zona da saída de Coimbra Sul.

“No local verificou-se um autocarro da rede expresso com 36 passageiros, incluindo um bebé com menos de ano”, refere fonte da corporação. “Não se verificavam feridos e o princípio de incêndio não se propagou uma vez que populares atuaram com extintores, foi feito arrefecimento e garantidas as condições de segurança do veículo”, acrescenta.

Os passageiros foram transferidos para novo autocarro que a empresa fez deslocar para o local.

De acordo com com Comando Sub Regional Emergência e Proteção Civil da Região Coimbra – que deu o alerta -, a ocorrência mobilizou 15 operacionais e cinco veículos de emergência.