Autárquicas: Rede de transportes públicos gratuitos em Coimbra é prioridade do BE

O candidato do Bloco de Esquerda (BE) à presidência da Câmara de Coimbra, José Manuel Pureza, defendeu hoje que tem entre as suas prioridades uma rede de transportes públicos gratuitos, para “mudar mesmo Coimbra”.

“Esta é uma política que é seguida em muitas cidades europeias de dimensão idêntica ou superior a Coimbra, como Luxemburgo, Talin, Dunquerque, Montpellier e Belgrado. Os sistemas são diversos, mas une-os a gratuitidade multimodal”, referiu.

Durante a apresentação de candidatos à Câmara e Assembleia Municipal de Coimbra, bem como a cinco uniões e juntas de freguesia, José Manuel Pureza destacou que esta é “uma proposta forte”, que incentiva o uso do transporte público.

“Reduz congestionamentos de tráfego e emissões poluentes, além de ser um instrumento de política social, ao facilitar a mobilidade de quem tem menor rendimento”, acrescentou.

De acordo com o professor da Universidade de Coimbra, que também já foi deputado na Assembleia da República, esta é uma política “financeiramente possível em Coimbra”.

“Afetar 4,5 milhões de euros à gratuitidade dos transportes públicos é perfeitamente acomodável sem alterações drásticas das contas municipais. Bastará um aumento de 0,1% no IMI [Imposto Municipal sobre Imóveis], praticando em Coimbra os mesmos valores praticados em concelhos limítrofes, como Figueira da Foz ou Cantanhede, para obter um aumento de receita de cerca de oito milhões de euros”, sustentou.

José Manuel Pureza indicou que, com esta opção, o “metrobus não se torna inviável”, já que a sua sustentabilidade financeira “é garantida pelo contrato de concessão de serviço público negociado com o Governo”.

“Cabe ao município fazer valer junto do Governo a necessidade de um modelo de financiamento que não isole o metrobus da política de gratuitidade dos restantes transportes públicos, condenando-o a um uso marginal”, afirmou.

No seu entender, com esta medida também a viabilidade dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) “não fica em causa”.

“A fórmula de viabilização dos SMTUC passa, em primeiro lugar, por uma fórmula de financiamento diferente, que acentue a participação do Estado central, pela via da contratualização de serviço público [só 8% do orçamento dos SMTUC provém do Governo]”, alegou.

Segundo o candidato do BE, a viabilização dos SMTUC passa ainda pela “valorização e respeito dos seus trabalhadores”.

“Em suma, ajustar os mecanismos de financiamento, intensificar a substituição da frota, dotar as carreiras dos trabalhadores dos SMTUC são prioridades, para que, no espaço de um mandato autárquico, Coimbra possa ombrear com as cidades europeias que têm no transporte gratuito uma peça crucial do combate às alterações climáticas e de uma política de mobilidade para todas as pessoas”, concluiu.

A conferência de imprensa serviu ainda para informar que Maria Paixão encabeça a lista à Assembleia Municipal de Coimbra, Alexandre Carvalho é o primeiro candidato do BE à Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais; Paulo Anjos à União de Freguesias de Coimbra; Gustavo Mourinho à União de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila; Ana Rita Brito à União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades; e André Leal à União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas.

Para além de José Manuel Pureza pelo BE, concorre à presidência da Câmara de Coimbra José Manuel Silva, que procura ser reeleito para um segundo mandato pela coligação PSD, CDS-PP, PPM, Volt, RIR, Aliança e Nós Cidadãos.

São ainda candidatos a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação liderada pelo PS e que junta Livre, PAN e o movimento Cidadãos por Coimbra; e o vereador Francisco Queirós, pela CDU.

Em 2021, a coligação encabeçada por José Manuel Silva ganhou a Câmara com cerca de 44% dos votos (seis mandatos), contra 32,6% do PS (quatro mandatos). A CDU conquistou um vereador.