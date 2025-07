Autárquicas: Motorista Sancho Antunes é o candidato do ADN à Câmara de Coimbra

O motorista dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) Sancho Antunes é o candidato do ADN à Câmara Municipal, afirmou hoje o próprio.

Sancho Antunes, de 52 anos, é militante do ADN desde 2023, partido pelo qual foi cabeça de lista às legislativas deste ano pelo círculo de Coimbra (1,62% dos votos no distrito), tendo no passado sido militante do CDS-PP e da Nova Direita, disse à agência Lusa o motorista dos SMTUC, onde é também membro da Comissão de Trabalhadores.

