Autárquicas: Distrital de Coimbra do PSD diz que eleições tiveram sabor agridoce no distrito

13 de outubro às 10 h24
DR

O presidente da distrital do PSD em Coimbra afirmou hoje que as eleições autárquicas de domingo tiveram um sabor agridoce para os sociais-democratas, por passarem a ter a maioria das presidências, mas com perda da capital de distrito.

“É um sabor agridoce. Por um lado, recupera-se a maioria das presidências de Câmara do distrito, com o grande contratempo da noite a ser o resultado de Coimbra”, disse à agência Lusa Paulo Leitão.

Nas eleições autárquicas, o PSD passou a ter a maioria dos municípios de Coimbra, com a conquista de nove das 17 Câmaras, mas perdeu a capital de distrito para uma coligação liderada pelo PS, partido que passa de nove para cinco autarquias.

Autoria de:

Agência Lusa

