A candidatura a um projeto de arborização da cidade de Cantanhede, cujo investimento global ascende a 665 mil euros, foi aprovada na última reunião da Câmara Municipal local.

Designado Cantanhede Greenconnection, no âmbito do Centro 2030, a autarquia refere que “o projeto visa o apoio a investimentos em infraestruturas verdes urbanas e corredores verdes para a promoção da biodiversidade nas cidades”.

“Desenvolvida pela Divisão de Gestão Florestal e Recursos Naturais da câmara, a candidatura pretende promover, criar e (re)construir infraestruturas verdes no contexto urbano de Cantanhede, como forma de fomentar e potenciar os corredores verdes e a conetividade ecológica dentro da cidade”, diz a nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Mais de seis mil plantas

De acordo com o município, “as ações a realizar compreendem a plantação de árvores e espécies arbustivas/subarbustivas autóctones em setores selecionados da cidade, em espaços subaproveitados, não aproveitados ou, ainda, em recriar infraestruturas verdes já existentes”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (19/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS