Uma pessoa faleceu hoje na sequência de um atropelamento ferroviário na estação da Mealhada, no distrito de Aveiro, levando ao corte de circulação, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, por volta das 10:00, a circulação estava cortada no sentido norte-sul.

