Mealhada

Atropelamento ferroviário faz um morto na estação da Mealhada

13 de outubro às 10 h43
DR

Uma pessoa faleceu hoje na sequência de um atropelamento ferroviário na estação da Mealhada, no distrito de Aveiro, levando ao corte de circulação, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, por volta das 10:00, a circulação estava cortada no sentido norte-sul.

Autoria de:

redação as beiras

