Atletismo: Um Sarilho para quem se baldou aos treinos

09 de dezembro de 2025 às 10 h16
Cantanhede recebeu, este sábado, a 17.ª edição do Trail do Sarilho. O evento juntou cerca de 400 participantes divididos pelas provas de Trail Curto de 20km (135) e Mini Trail de 13km (131) e ainda uma caminhada de 10km (137).

A prova maior, de 20km, integrou o Circuito de Trail Curto da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra e teve uma luta acesa pela vitória, sobretudo nos masculinos, sempre a ritmos altos.

Vasco Pereira, da Escola de Atletismo de Coimbra, de regresso aos triunfos nos circuitos distritais, levou a melhor sobre Alex Silva (AC Tocha), por apenas 8 segundos de diferença. David Carvalheiro (EA Coimbra) fechou o pódio a dois minutos de diferença.

Nas mulheres continua o domínio da surpreendente Tânia Padilha (Penature), que venceu a prova inaugural, a Pedra da Ferida, e confirmou o excelente momento de forma em Cantanhede, ao deixar a sua colega de equipa Manuela Martins a 4:21 minutos.

A dupla de Penacova a repetir as classificações da 1.ª prova do circuito. Cláudia Neto (ADCR Pereira), 6.ª no Espinhal, foi agora 3.ª classificada.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (09/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

