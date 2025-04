Atleta morre durante prova em Soure

Américo Grou, de 67 anos, faleceu esta manhã, durante a prova do Cross Trail Soure 1111. O atleta do GR Vilaverdense, residente na Figueira da Foz, caiu inanimado a poucas centenas de metros da meta, em paragem cardiorrespiratória e a morte foi declarada no local.

Segundo o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, o homem era um praticante habitual deste desporto e nada podia fazer prever este desfecho.

“Os nossos pensamentos estão com o sofrimento da família e dos nossos amigos do GR Vilaverdense que hoje tiveram esta tristeza. Só podemos lamentar muito o sucedido. Não podemos controlar estas coisas. Nunca ninguém está à espera, muito menos quando organizamos um evento com tanto afinco para que tudo corra bem”, afirmou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, André Neto, da organização.

