A direção da Associação Educativa e Recreativa de Góis (AERG) aproveitou a realização do seu jantar convívio de final do ano, para elogiar, em particular, a secção de Trail, responsável pela organização, em 2025, de uma prova pontuável para o campeonato regional da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC).

No evento estiveram presentes representantes das várias secções da coletividade, nomeadamente da Filarmónica, Trail, Coro, Futebol, Góis Sobre Rodas, Judo e Walking Football.

O presidente da AERG, Luís Dias, reconheceu os atletas que completaram mais de metade das provas da ADAC, nomeadamente Hugo Santos, Paula Alves, Carla Santos e Vítor Duarte, com especial destaque para Mariana Rosa, que foi campeã sub-23, no Campeonato ULTRA, a quem entregou uma lembrança.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (15/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS