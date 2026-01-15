diario as beiras
Góis

Associação de Góis reconheceu atletas da secção de trail

15 de janeiro de 2026 às 09 h55
DR

A direção da Associação Educativa e Recreativa de Góis (AERG) aproveitou a realização do seu jantar convívio de final do ano, para elogiar, em particular, a secção de Trail, responsável pela organização, em 2025, de uma prova pontuável para o campeonato regional da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC).

No evento estiveram presentes representantes das várias secções da coletividade, nomeadamente da Filarmónica, Trail, Coro, Futebol, Góis Sobre Rodas, Judo e Walking Football.

O presidente da AERG, Luís Dias, reconheceu os atletas que completaram mais de metade das provas da ADAC, nomeadamente Hugo Santos, Paula Alves, Carla Santos e Vítor Duarte, com especial destaque para Mariana Rosa, que foi campeã sub-23, no Campeonato ULTRA, a quem entregou uma lembrança.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (15/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Lurdes Gonçalves

