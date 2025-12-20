Assembleia Intermunicipal da Região de Coimbra aprovou ontem, por unanimidade, o orçamento e o Plano de Atividades para 2026-2030, documento “que estabelece as prioridades e os investimentos previstos para os próximos anos”, destaca comunicação da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

Com uma dotação de 33,705 milhões de euros, o documento, sublinha a entidade, “reforça a aposta na mobilidade e nos transportes, consolidando projetos estruturantes como o SIT Metropolitano e o SIT Flexi”.

Adicionalmente, o plano abrange áreas transversais aos 19 municípios — da proteção civil à transformação digital e turismo — “colocando o foco na execução dos projetos financiados e da ITI (Investimento Territorial Integrado) no quadro do Portugal 2030”, destaca a entidade. A proposta de Orçamento e Plano de Atividades “tinha sido aprovada, previamente, em reunião do Conselho Intermunicipal, realizada no passado dia 11 de dezembro”.

Durante a Assembleia, foi também eleita a nova mesa, com José Brito (Pampilhosa da Serra) como presidente, José Carlos Alexandrino (Oliveira do Hospital) como vice-presidente, e André Melo (Mealhada) como secretário.

