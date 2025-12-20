diario as beiras
Assembleia Intermunicipal da Região de Coimbra aprova orçamento de 33 milhões para 2026

20 de dezembro de 2025 às 12 h19
Assembleia Intermunicipal da Região de Coimbra aprovou ontem, por unanimidade, o orçamento e o Plano de Atividades para 2026-2030, documento “que estabelece as prioridades e os investimentos previstos para os próximos anos”, destaca comunicação da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.
Com uma dotação de 33,705 milhões de euros, o documento, sublinha a entidade, “reforça a aposta na mobilidade e nos transportes, consolidando projetos estruturantes como o SIT Metropolitano e o SIT Flexi”.
Adicionalmente, o plano abrange áreas transversais aos 19 municípios — da proteção civil à transformação digital e turismo — “colocando o foco na execução dos projetos financiados e da ITI (Investimento Territorial Integrado) no quadro do Portugal 2030”, destaca a entidade. A proposta de Orçamento e Plano de Atividades “tinha sido aprovada, previamente, em reunião do Conselho Intermunicipal, realizada no passado dia 11 de dezembro”.
Durante a Assembleia, foi também eleita a nova mesa, com José Brito (Pampilhosa da Serra) como presidente, José Carlos Alexandrino (Oliveira do Hospital) como vice-presidente, e André Melo (Mealhada) como secretário.

