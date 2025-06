Artur e Carlos Paredes recebem medalha de ouro da cidade a titulo póstumo

A Câmara Municipal de Coimbra vai homenagear, no próximo Dia da Cidade, 4 de julho, 54 personalidades e instituições que se distinguiram pelo seu contributo para o desenvolvimento, identidade e bem-estar da comunidade. As distinções vão ser entregues na sessão solene que vai ter lugar no Convento São Francisco, às 15h00.

As Medalhas da Cidade, grau Ouro, vão ser atribuídas a 31 autarcas do concelho que exerceram funções durante pelo menos três mandatos, reconhecendo a sua dedicação à causa pública e ao serviço da democracia local.

A título póstumo, vai ser atribuída a Medalha da Cidade, grau Ouro, a Artur e Carlos Paredes, pai e filho, reconhecidos mestres da Guitarra de Coimbra, ambos nascidos em Coimbra. Também a título póstumo, vai ser atribuída a mesma distinção a Celestino Florido Quaresma. Fernando Rolim e a Confraria da Rainha Santa Isabel vão, também, receber a Medalha da Cidade, grau Ouro.

A Medalha da Cidade, grau Ouro, vai ser atribuída a autarcas do concelho que cumpriram, pelo menos, três mandatos à frente dos órgãos autárquicos do Município, independentemente de o terem feito antes ou após a entrada em vigor da limitação legal de mandatos, e com esta distinção vai homenagear-se a dedicação de cada um à causa pública e compromisso profundo com os valores democráticos e do bem-estar coletivo. Os autarcas distinguidos são: Alberto Carlos Morais Braz, Alberto Lucas Machado, Ângelo Marques Camelo, António Coelho, António Cortesão, Arménio Ferraz, Carlos Clemente, Carlos Encarnação, Carlos Gonçalves Neves, Diamantino Jorge, Fernando Nabo, Horácio Santiago, João Paulo Marques, Jorge Mendes, Jorge Veloso, José Barroca, José Fernando dos Santos, José Martins Figueiredo, José Seiça, José Simão, Lino Trovão, Luís Marinho, Manuel Machado, Manuel Peixoto, Manuel Porto, Manuel Veloso Costa, Paulo Cardoso, Ricardo Luís Morais Rodrigues, Rui Soares e Vítor Carvalho.

Com a Medalha de Mérito Dedicação, grau Prata, vão ser distinguidas Alzira Soares Martins Rodrigues, Maria Domitília Batista Simões, Isabel Silva Ferreira Gouveia, bem com Alcides Costa França e Fernando Gaspar Cruz Carvalho pelo empenho, competência e sentido de dever demonstrados no serviço público e no apoio ao funcionamento da autarquia e da comunidade.

Por sua vez, a Medalha de Mérito Cultural, grau Ouro, vai ser atribuída à Associação Herança do Passado, parceira do Município na candidatura “Almalaguês: tecendo o amanhã a partir da tapeçaria do tempo”, vencedora de um dos Prémios Europeus do Património Cultural/Prémios Europa Nostra 2025, cofinanciado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, na categoria “Envolvimento e sensibilização dos cidadãos”.

Com a Medalha de Mérito Cultural, grau Prata, vão ser distinguidos, a título póstumo, Durval Moreirinhas, figura de referência da Canção de Coimbra, e ainda Jorge Tuna, Júlio Manuel Pereira e o Rancho Tricanas de Coimbra, pelo contributo prestado à cultura e à tradição musical da cidade.

Na área empresarial, vão ser homenageados com a Medalha de Mérito Empresarial, grau Ouro, o Grupo Almedina, Cristóvão Augusto Belfo e José Madeira, enquanto Arsénio Silva será distinguido com a Medalha de Mérito Empresarial, grau Prata.

A Medalha de Abnegação, grau Ouro, vai ser entregue a Lúcio Pratas, diretor da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, Augusto Nogueira, diretor da Escola Secundária D. Dinis, e José Torres Pereira, diretor do Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste, pelo relevante serviço prestado no setor da educação.

Por fim, a Medalha de Mérito Solidariedade Social, grau Ouro, vai ser atribuída ao CASPAE e à instituição Criaditas dos Pobres, pelo trabalho desenvolvido em prol da coesão social, da inclusão e do apoio às populações mais vulneráveis.

A proposta de atribuição das distinções vai ser submetida a deliberação na próxima reunião do executivo municipal, de 30 de junho.