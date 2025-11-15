CantanhedeDesporto
Arranca hoje o Rally de Cantanhede
Foto CM Cantanhede
A 3.ª edição do Rally de Cantanhede Marquês de Marialva vai hoje para a estrada a partir das 15H30.
São 43 pilotos de norte a sul do país com o pé no acelerador para 10 especiais – quatro delas a decorrer hoje e mais 10 amanhã.
Este sábado há dupla passagem pela especial de 12,49km entre Murtede e Portunhos, às 15H38 e 16H48.
Mas o final do dia promete emoções ao rubro para a dupla passagem pela especial noturna de 2,69km, uma das novidades da edição deste ano.
Há quatro bancadas para assistir à superespecial noturna, com bilhetes solidários (a cinco euros) que revertem para os Bombeiros Voluntários de Cantanhede.
