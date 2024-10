Ao fim de três anos câmara de Coimbra acelera a pensar no futuro

Foi com os olhos postos no futuro, que o atual executivo municipal de Coimbra fez ontem o balanço dos três anos de mandato à frente da câmara municipal.

Numa sessão no iParque perante os jornalistas e grande parte dos diretores de departamentos, os seis vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra mostraram o que foi feito em cada um dos pelouros que lideram. Francisco Queirós, vereador da Coligação Unitária Democrática (CDU), apesar de ter pelouros, não marcou presença na sessão.

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, começou por frisar que “só ao fim de três anos” é que o executivo está “mais ou menos pronto” para trabalhar, frisando que “demoraram a conhecer as pessoas e a máquina”.

Ainda assim, José Manuel Silva salientou que a velocidade de trabalho dos serviços tem vindo a aumentar (tónica colocada por todos os vereadores), revelando que no último ano assinou 14.300 despachos, enquanto nos dois primeiros anos assinou 12.000 e 12.500 despachos, respetivamente.

Nesta ótica de aceleração de processos, também a vereadora Ana Bastos evidenciou que o departamento do urbanismo está a “funcionar muitíssimo melhor, reduzindo em 70% o tempo de resposta”.

