O Presidente da República eleito, António José Seguro, está hoje, durante a tarde, em Coimbra, para observar o impacto que as intempéries das últimas semanas deixou no concelho.

Também no dia de hoje, Seguro esteve em Soure e Montemor-o-Velho, outros dois concelhos bastante fustigados pelas sucessivas tempestades

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (17/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Vídeo: DB-Pedro Filipe Ramos