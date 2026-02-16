diario as beiras
Coimbra

António José Seguro realiza visita a Coimbra (com vídeo)

16 de fevereiro de 2026 às 16 h31
0 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

O Presidente da República eleito, António José Seguro, está hoje, durante a tarde, em Coimbra, para observar o impacto que as intempéries das últimas semanas deixou no concelho.

Também no dia de hoje, Seguro esteve em Soure e Montemor-o-Velho, outros dois concelhos bastante fustigados pelas sucessivas tempestades

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (17/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Vídeo: DB-Pedro Filipe Ramos

Autoria de:

redação Diário as Beiras

