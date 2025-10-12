diario as beiras
Nacional

António Costa representa UE na “cimeira de paz”

12 de outubro às 10 h34
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, vai representar a União Europeia (UE) na cimeira que decorre na segunda-feira em Sharm el-Sheikh, no Egito, para formalizar o cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita Hamas.

Fonte do gabinete de António Costa indicou que o antigo primeiro-ministro português representará a UE na cerimónia do Plano de Paz para o Médio Oriente, após ter sido convidado para marcar presença pelo Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, e pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump.

“O plano oferece uma verdadeira oportunidade para construir uma paz justa e sustentável, e a UE está totalmente empenhada em apoiar estes esforços e contribuir para a sua implementação”, adiantou a mesma fonte oficial.

Autoria de:

Agência Lusa

