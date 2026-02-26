diario as beiras
Coimbra

André Ventura critica posição dos estudantes da AAC

26 de fevereiro de 2026 às 17 h13
Fotografia: Arquivo

O líder do partido Chega criticou hoje a posição dos estudantes da Associação Académica de Coimbra em excluir o Chega do quotidiano da academia coimbrã.

Nas suas redes sociais, Ventura frisa a esquerda “quando não gosta, expulsa e excluí”.

Em sede de Assembleia Magna da AAC, foram 270 os estudantes que votaram a favor do posicionamento sugerido pela atual DG/AAC, liderada por José Machado. Neste ponto houve 30 abstenções e três votos contra.

