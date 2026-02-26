Coimbra
André Ventura critica posição dos estudantes da AAC

O líder do partido Chega criticou hoje a posição dos estudantes da Associação Académica de Coimbra em excluir o Chega do quotidiano da academia coimbrã.
Nas suas redes sociais, Ventura frisa a esquerda “quando não gosta, expulsa e excluí”.
Em sede de Assembleia Magna da AAC, foram 270 os estudantes que votaram a favor do posicionamento sugerido pela atual DG/AAC, liderada por José Machado. Neste ponto houve 30 abstenções e três votos contra.
