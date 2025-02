Andebol/Mundial: Portugal tenta frente à França gravar melhor participação em bronze

Portugal tem hoje frente à França a oportunidade de coroar com a medalha de bronze a melhor participação de sempre em Mundiais de andebol, em Oslo, pelas 15:00 (14:00 em Lisboa) e continuar a fazer história.

Garantido o top 4 do Mundial, em que pela primeira vez passou à fase a eliminar, superando a sua melhor classificação, que tinha sido o 10.º lugar no Egito, em 2021, a seleção portuguesa está a um jogo de terminar no pódio.

A missão é difícil, frente à ainda vice-campeã França, a seleção mais titulada em Mundiais, com seis ouros, duas pratas e quatro bronzes, e que em 2024, na Alemanha, conquistou o título europeu pela quarta vez na sua história.

Nas últimas 16 edições, a França apenas por duas vezes não terminou no top 4 do Mundial, em 2013 e 1999, e nas últimas oito finalizou quatro vezes no lugar mais alto do pódio, antes de perder a hegemonia para a Dinamarca (invicta em Mundiais há 36 jogos).

Portugal, que é a única seleção sem títulos ou medalhas entre as quatro finalistas, vai fazer o seu nono jogo no Mundial, após ter sofrido a primeira derrota na semifinal com a tricampeã Dinamarca, após um trajeto em que ‘ajudou’ a eliminar as candidatas Suécia, Espanha e Noruega, e, nos ‘quartos’, a Alemanha.

Dinamarca, que procura o quarto título consecutivo, e Croácia, campeã em 2003, em Portugal, defrontam-se na final a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), na Unity Arena, em Oslo.