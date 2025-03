Ana Abrunhosa anuncia coligação do PS com Livre, PAN e Cidadãos por Coimbra

A candidata do PS à Câmara de Coimbra anunciou hoje que irá concorrer em coligação com o Livre, PAN e Cidadãos por Coimbra, indicando ainda a vontade de a cidade vir a ser capital de uma região metropolitana.

“Esta coligação alargada está aberta a todos os que queiram contribuir para este projeto ambicioso. Esta coligação não se limita a adicionar votos, mas sobretudo a alcançar um consenso alargado em torno de uma nova estratégia para Coimbra, com compromisso com as freguesias e com os cidadãos”, sustentou.

Durante a apresentação pública dos candidatos do PS de Coimbra, que decorreu ao final da tarde, Ana Abrunhosa sublinhou que esta é uma união de esforços para “transformar Coimbra numa cidade inovadora, sustentável e inclusiva”.

Perante o secretário-geral do PS e os candidatos às câmaras do distrito de Coimbra, a antiga ministra da Coesão Territorial defendeu que os 19 municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, com 440 mil habitantes, devem ter projetos comuns.

“Sonhamos com Coimbra como capital de uma região metropolitana, onde se implemente uma rede de transportes públicos eficiente, sustentável e integrada”, referiu, indicando que Coimbra “liderará esforços para desenvolver os territórios vizinhos”.

“Queremos que Coimbra seja vista como um centro que valoriza a inovação e a criatividade, onde os sonhos se tornem realidade. Vamos investir em educação de qualidade, fomentar a cultura e o desporto, apoiar ‘startups’ tecnológicas e espaços de ‘coworking’ acessíveis”, frisou.

Para além de prometer trabalhar em iniciativas que incentivem os estudantes a permanecer em Coimbra após concluírem os seus estudos, a candidata socialista disse também ser necessário apoiar os empresários e atrair investimentos.

“Uniremos as margens do Mondego e destacaremos o potencial da margem esquerda, trabalhando em proximidade com as freguesias para um desenvolvimento integrado e sustentável”, prometeu, apontando a aposta na habitação acessível para fixar emprego qualificado.

Em matéria de habitação, aludiu à implementação de um programa ambicioso de habitação pública com qualidade e a custos acessíveis, que facilite a construção de novos bairros sustentáveis, com projetos que priorizem a eficiência energética e o acesso a transportes públicos.

“Devemos encontrar uma solução que permita a recuperação de edifícios abandonados no centro histórico, transformando espaços negligenciados em habitação, edifícios para usos públicos, atividade comercial e empresarial”, clarificou.

Entre as suas pretensões figuram ainda a criação de programas para combater a solidão, melhorar a saúde mental, bem como o apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Queremos que Coimbra seja um concelho que acolhe, empodera e dá segurança a todos os seus cidadãos, seja qual for a sua idade e condição social”, sustentou.

Além de Ana Abrunhosa, já são conhecidos como candidatos o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda, e o vereador Francisco Queirós, pela CDU.