Alice é a “Bebé do Ano” em Coimbra. Nasceu às 00H02 com três quilos e 475 gramas na Maternidade Daniel de Matos da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

A mãe, Ana Ribeiro, de 32 anos, e o pai, Miguel Almeida, de 53 anos, são de Condeixa-a-Nova e estavam naturalmente felizes com o nascimento da filha.

A bebé está bem de saúde e está agora a descansar.

