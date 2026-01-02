diario as beiras
Coimbra

Alice nasceu às 00H02 e é a “Bebé do Ano” em Coimbra

01 de janeiro de 2026 às 18 h21
DB - Pedro Filipe Ramos

Alice é a “Bebé do Ano” em Coimbra. Nasceu às 00H02 com três quilos e 475 gramas na Maternidade Daniel de Matos da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

A mãe, Ana Ribeiro, de 32 anos, e o pai, Miguel Almeida, de 53 anos, são de Condeixa-a-Nova e estavam naturalmente felizes com o nascimento da filha.

A bebé está bem de saúde e está agora a descansar.

Daniel Filipe Pereira

