A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou aos empresários da restauração e do alojamento turístico para emprestarem aquecedores de esplanada para garantir algum conforto a quem está abrigado nos locais de acolhimento de Coimbra.

“Há uma necessidade urgente de aquecimento, para garantir condições mínimas de conforto e segurança a quem está abrigado em infraestruturas de emergência de Coimbra, sobretudo idosos e população mais vulnerável, e que teve de ser retirado da sua casa”, explicou.

Numa publicação na rede social Facebook, a AHRESP pediu para a entrega dos equipamentos ser feita na Companhia dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, na Avenida Mendes Silva, na cidade.

