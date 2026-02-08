diario as beiras
Afluência em linha com 1.ª volta com 45,5% dos eleitores até às 16H00

08 de fevereiro de 2026 às 17 h29
A afluência às urnas na segunda volta das eleições presidenciais situava-se, até às 16:00 de hoje, nos 45,50%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, em linha com o que se registou na primeira volta.

Na primeira volta, em 18 de janeiro, à mesma hora, a afluência foi de 45,51%, o que representa uma descida de 0,01 pontos percentuais. A taxa de abstenção atingiu os 47,6%.

Nas eleições presidenciais de 2021, em ano de pandemia, a afluência às urnas às 16H00 situou-se nos 35,4% e em 2016 era de 37,69%.

As urnas para as eleições presidenciais abriram hoje às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira e uma hora depois nos Açores devido à diferença horária, encerrando às 19:00.

Há, no entanto, municípios onde o ato eleitoral foi adiado devido à devastação provocada pelo mau tempo das últimas semanas, que provocou 14 mortos, centenas de feridos e desalojados, e deixou um rastro de destruição.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, num sufrágio que opõe António José Seguro a André Ventura, os dois mais votados em 18 de janeiro.

No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.

Agência Lusa

