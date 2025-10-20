O Nogueirense venceu ontem por 2-0 na visita ao Mocidade, em jogo da jornada 4 da Divisão Elite da AF Coimbra (AFC).

A formação comandada por Filipe Salvado soma vitórias em todos os jogos até agora disputados na principal divisão distrital e, após esta jornada, é líder isolada da classificação, beneficiando do facto de o jogo do União 1919 ter sido adiado, devido ao compromisso do Ançã na Taça de Portugal

A equipa de Nogueira do Cravo inaugurou o marcador ao minuto 13, na sequência de um pontapé de canto, com Manoel Neto a antecipar-se a atirar para o fundo da baliza de Gabriel Ferreira.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (20/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS