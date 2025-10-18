A Águas do Centro Litoral (AdCL) realiza na próxima segunda-feira, dia 20, pelas 15H30, a cerimónia de inauguração da Empreitada de Conceção Construção da ETAR de Cantanhede, uma obra cofinanciada pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

A cerimónia será presidida pelo secretário de Estado Secretario Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, e contará com a presença dos presidentes das Câmaras de Cantanhede e Mira, Helena Teodósio e Artur Fresco, respetivamente, dos membros do presidente do Conselho de Administração (CA) da Águas do Centro Litoral, Alexandre Oliveira Tavares e administradores. Estarão ainda presentes o presidente do CA da Águas de Portugal, António Carmona Rodrigues, a presidente do CA da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), Vera Eiró, e representantes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entre outros.

