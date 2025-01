Acesso a áudios da Assembleia Municipal da Figueira da Foz gera discussão

A cedência da gravação de uma sessão da Assembleia Municipal da Figueira da Foz (AMFF), pelo presidente da mesa, José Duarte, a um munícipe, ao presidente da Junta de Vila Verde (Vítor Alemão), a um militante do PS e à advogada da Bioadvance, solicitada por estes, gerou discussão na reunião desta semana do órgão autárquico.

Tudo começou quando a deputada da FAP Isabel Maia, saindo em defesa do presidente da câmara, Santana Lopes, sobre afirmações da CDU, referiu que estava na posse da gravação.

O líder da bancada do PS, João Portugal, sustentou que as gravações devem ser solicitadas, à mesa da AMFF, “sob pena de aparecerem na praça pública e não se conseguir apurar responsabilidades”.

Isabel Maia, por sua vez, esclareceu que o áudio de que dispõe fora obtido com recurso a uma aplicação informática durante a transmissão da sessão em causa na internet.

