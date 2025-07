Académica perde com Nacional em jogo de preparação com seis golos

O Nacional, da I Liga portuguesa de futebol, venceu hoje a Académica, da Liga 3, por 4-2, em jogo particular disputado à porta fechada, em Freamunde, anunciaram hoje os dois clubes.

No Complexo Desportivo de Freamunde, João Aurélio, com um ´bis’, Douglas Nathan e Jota marcaram para os madeirenses, enquanto Tidiane e Gabriel Passos apontaram os tentos dos ‘estudantes’.

O Nacional alinhou de início com Kevyn, Alan Nuñez, Zé Vítor, Ulisses, Lenny Vallier, Deivison, Josué, Douglas, Laabidi, Jota e Festim Shatri. Já a Académica começou com Carlos Alves (GR); Tiago André, Ricardo Teixeira, Guilherme, Kaká; Leandro, Montez, Silvério; Nuno Pereira, Nuno Barbosa e Camilo Triana.

Nos estudantes, jogaram ainda António Filipe (GR); Afonso Marques, Gonçalo Ferreira, Gabriel Passos, Miguel Lima, Gui Monteiro, Gui Vítor, Tidiane Diawara, Tomás Podstawski e Filipe Gonçalves.

Na segunda parte, o técnico Tiago Margarido lançou ainda José Gomes, João Aurélio, Léo Santos, André Sousa, Matheus Dias, Martim e Paulinho Bóia.

Foi o quarto desafio de pré-temporada da equipa insular, que começou por empatar com o Sporting (1-1), da I Liga, venceu a AD Machico (3-0), do Campeonato de Portugal, e perdeu com o Desportivo de Chaves (2-0), da II Liga.

O próximo ‘ensaio’ do Nacional está marcado para terça-feira, frente ao Celta de Vigo, no reduto da formação do primeiro escalão espanhol.