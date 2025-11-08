diario as beiras
Académica: Fazer “mais e melhor” do que na 1ª volta

08 de novembro às 15 h34
DB-Ana Catarina Ferreira

Na 1.ª jornada da 1.ª Fase da Série B da Liga 3, a Académica foi a Sintra perder com o 1.º Dezembro por 2-1. Hoje, no início da 2.ª volta, pelas 17H00, no Estádio Cidade de Coimbra, os estudantes querem “fazer mais e melhor”.
“Somos a equipa da primeira volta que produz mais situações de golo, mais eficaz e que concede menos situações de golo. Estamos num caminho que nós percebemos que é positivo”, disse ontem o treinador da Académica, António Barbosa.

1.º Dezembro não ganha para a Liga 16 desde agosto
A equipa do 1.º Dezembro não pontua há quatro jogos. A última vitória para a Liga 3 foi na Covilhã por 1-0 a 16 de agosto.
António Barbosa percebe que a equipa está num momento menos positivo, mas acredita que “ vão lutar para a ultrapassar”. “A ambição e a motivação deles estará em alta”, acrescentou.

Jogo de portas abertas e homenagem a Adrien Silva
O jogo de hoje é de entrada gratuita e, por isso, António Barbosa espera contar “com mais adeptos no estádio”.

Daniel Filipe Pereira

