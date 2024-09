Académica: Fausto com o foco no Caldas descarta assumir função de treinador

O treinador interino da Académica, Fausto Lourenço, descartou ontem a possibilidade de assumir o comando técnico da Académica dizendo que o foco está apenas em vencer o Caldas.

“O meu foco é no Caldas porque esse é que tem que ser o meu papel. Vou continuar esta missão até que a direção assim queira”, disse Fausto Lourenço durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Caldas que acontece hoje, às 17H30, no Estádio Cidade de Coimbra.

O antigo jogador iniciou a temporada ao lado de Pedro Machado, enquanto treinador adjunto, mas, após a saída de Pedro Machado foi convidado a liderar a equipa.

Hoje orienta o seu segundo jogo enquanto treinador interino, após a eliminação da Taça de Portugal frente ao Torrense, no fim de semana passado.

Apesar de ter ficado na retina uma boa exibição, o treinador da Briosa assume que “no futebol queremos é vitórias e um clube como a Académica tem que ter vitórias”. Para isso, a Académica terá de “assumir o jogo” e afirma que a qualidade do plantel lhe dá confiança.

De fora por lesão ficam os defesas Ni Rodrigues, Elvis e o médio Obiora.