Académica e RC Lousã jogam amanhã manutenção no escalão maior do râguebi nacional

Este é um fim de semana decisivo e não é só no futebol nem na política nacional. As duas equipas da região que disputam a Divisão de Honra têm, amanhã, domingo, jogos importantes na luta pela manutenção no principal escalão da modalidade na próxima época.

A três jornadas do final da temporada, a Académica pode ficar praticamente descansada, isto se vencer, em casa, o RC Montemor.

O encontro está marcado para as 15H00, no Estádio Municipal de Taveiro.

Em caso de vitória os estudantes sobem ao 2.º ou ao 3.º lugar, isto porque as duas equipas acima na tabela, o Técnico, com 18 pontos, e o CDUP (16) se defrontam nesta jornada.

A Académica, com 14 pontos, cavaria um “fosso” de oito ou nove – isto se conseguir ponto bónus – para os alentejanos, que ocupam o último lugar com 10 pontos.

Uma vitória determinante já que os “pretos” perderam em Montemor-o-Novo na 1.ª volta por 24-23 e têm, por isso, contas a ajustar.

Com os mesmos 10 pontos segue o RC Lousã, que recebe, à mesma hora, o Agronomia.

A turma da Tapada da Ajuda, em Lisboa, não perdeu nenhum dos sete jogos disputados nesta fase, pelo que será um adversário difícil de bater, em teoria. Na 1.ª volta os lisboetas venceram por 45-7.

Outro jogo: 2ª Divisão

Na 2.ª Divisão, a equipa mista do IP Thomar e RC Lousã recebe, amanhã, o Sporting, em jogo das meias-finais da Taça Plate. O encontro está marcado para as 16H45, no Estádio José Redondo, na Lousã.

O Sporting eliminou o Douro Rugby nos “quartos”, por 107-5, enquanto o RC Lousã/IP Thomar entrou direto para as “meias” depois do 3.º lugar na zona Norte/Centro. O vencedor destas meias-finais, já se sabe, vai defrontar, na final, o Rugby Club da Moita, que derrotou nas “meias” o Trofa/Famalicão (61-0)