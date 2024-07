Académica derrotada em casa pelo Torreense

O Torreense, clube da II Liga portuguesa de futebol, venceu hoje a Académica por 3-1, num jogo de preparação disputado no Estádio Cidade de Coimbra em que estiveram em destaque dois reforços dos ‘azuis-grená’.

Os golos apenas chegaram na segunda parte, com os ‘estudantes’, que militam na Liga 3, a inaugurarem o marcador, aos 49 minutos, após livre cobrado por Lucas Henrique, enviado à barra, com a bola a bater na cara do guarda-redes do Torreense.

No minuto seguinte, o reforço Jean Marie Mathys igualou a contenda, com Vasco Sousa a completar a reviravolta volvidos dois minutos.

Aos 56 minutos, foi a vez do também reforço Manu Pozo rematar certeiro e sentenciar o encontro.

A pré-temporada da formação de Tiago Fernandes prossegue no sábado, com a visita ao reduto do Belenenses, seguindo-se a deslocação a Alverca, três dias depois.

Em 03 de agosto, o Torreense recebe a União de Leiria, no Toinha Cup, no último particular de pré-época.