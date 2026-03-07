A Académica/OAF anunciou esta tarde a presença de uma “onda negra de 600 adeptos” no jogo de amanhã na Póvoa de Varzim, contra o Varzim S.C., a contar para a 5.ª jornada da fase de Campeão da Liga 3.

O jogo, marcado para as 18H00, vai contar com forte presença das bancadas para apoiar a turma dos estudantes, num jogo que é entre os atuais segundo e terceiro classificados. A Briosa revelou, nas suas redes sociais, que ainda há bilhetes para quem se quiser juntar à “onda negra”.

À entrada para esta jornada, a Académica é segunda classificada da fase de Campeão da Liga 3, com seis pontos em três jogos disputados (tem menos um jogo, visto que o jogo contra o Amarante foi adiado para dia 29 de março). Já o Varzim S.C. está em terceiro lugar, com os mesmos seis pontos, mas com quatro jogos disputados.