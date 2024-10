Academia Sino-Lusófona da UC comemorou 5º aniversário

A Academia Sino-Lusófona da UC (ASL-UC), que celebrou ontem o seu 5.º aniversário, é, “um projeto especial da reitoria que espelha bem a Universidade de Coimbra, a Alma Mater das universidades de Língua Portuguesa”, afirmou ontem o vice-reitor da Universidade de Coimbra (UC) para as Relações Externas e Alumni, João Nuno Calvão da Silva, na sessão comemorativa que decorreu no Colégio da Trindade.

Assumindo como missão desenvolver na UC o conhecimento para as relações entre a China, Portugal e os Países de Língua Portuguesa, a ASL-UC tem desenvolvido várias atividades, como referiu o diretor da academia, Rui de Figueiredo Marcos. “Para além de cursos para cidadãos lusófonos e chineses, conferências e simpósios internacionais”, a “academia mostra-se também ao público através de livros por si editados e que tocam temas e figuras cimeiras ligadas à cultura lusófona”.

Rui de Figueiredo Marcos aproveitou as comemorações, realizadas durante o Simpósio Internacional “Building International Bridges”, para fazer um anúncio: uma “novidade que a Academia se orgulha de apresentar respeita à concessão de prémios”.

