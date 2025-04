AAC é a primeira associação de estudantes parceira da Rede Europeia Anti-Pobreza

Numa luta conjunta contra a pobreza, a Associação Académica de Coimbra é, desde ontem, membro associado da Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal (EAPN).

Trata-se da primeira associação de estudantes do ensino superior em Portugal a pertencer à rede, embora grande parte das instituições de ensino superior (universidades e politécnicos) já façam parte desta causa.

A assinatura de adesão teve ontem lugar no edifício da AAC, com a presença do vice-presidente da EAPN, o padre Jardim Moreira.

O responsável reafirmou, na ocasião, que “é central combater a desigualdade, em todas as suas dimensões, a intolerância, o preconceito e promover uma verdadeira inclusão social, onde os direitos das pessoas são assegurados na sua plenitude”. Concluiu que “não podemos adiar mais, pois estamos a colocar em risco a democracia”.

