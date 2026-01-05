diario as beiras
A1 entre Aveiro Sul e Mealhada reabriu às 16:45

05 de janeiro de 2026 às 18 h09
A autoestrada do Norte (A1) entre Aveiro Sul e Mealhada, no sentido norte-sul, reabriu às 16:45, depois de várias horas fechada devido a um acidente entre dois veículos pesados, que não causou feridos.

Fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Santa Maria da Feira disse à agência Lusa que o trânsito esteve cortado naquele troço devido a uma colisão entre dois pesados, antes das 14:00.

O acidente chegou a provocar uma fila de veículos de 16 quilómetros.

Agência Lusa

