diario as beiras
Destaque

A fé é o fio invisível que une estas histórias

11 de outubro às 09 h10
0 comentário(s)
Ana Catarina Ferreira

A esmagadora maioria já vai quase em Fátima. Mas nos últimos dias foi possível vê-los caminhar em direção ao santuário para a peregrinação do 13 de outubro.
Maria Manuela Alexandre, sorriso franco e contagiante, vai na sua 27.ª peregrinação.
“Só não vim durante a pandemia. Mas ofereci vir enquanto puder e assim será”, garante.
Com ela segue um grupo de mais de uma dezena de fiéis. Partiram de Cinfães do Douro e são todos amigos ou familiares.
“Este caminho percorre-se melhor se for partilhado. Tal como as dificuldades da vida”, diz Maria Manuela, sem abrandar o passo.
Mais atrás, no IC2, a sul do concelho de Coimbra, seguem tia e sobrinha. Saíram pelas seis da manhã, da Mealhada, mas esta viagem começou muitos quilómetros antes, em Oliveira de Azeméis.

 

(Texto completo na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS) 

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

11 de outubro

Opinião - Os truques dos extremistas
11 de outubro

Opinião - As suaves raparigas de Bergman
11 de outubro

Futebol: “Escolhemos ter um plantel altamente competitivo”
11 de outubro

Transporte a pedido da CIM Região de Coimbra vai estar em oito países

Destaque

Destaque
11 de outubro às 10h55

Projeto CuidIn 2.0 quer diminuir sobrecarga dos cuidadores informais

0 comentário(s)
Destaque
11 de outubro às 09h10

A fé é o fio invisível que une estas histórias

0 comentário(s)
Destaque
05 de outubro às 11h54

Ativistas portugueses detidos em Israel devem regressar a Portugal ainda hoje

0 comentário(s)