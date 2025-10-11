A esmagadora maioria já vai quase em Fátima. Mas nos últimos dias foi possível vê-los caminhar em direção ao santuário para a peregrinação do 13 de outubro.

Maria Manuela Alexandre, sorriso franco e contagiante, vai na sua 27.ª peregrinação.

“Só não vim durante a pandemia. Mas ofereci vir enquanto puder e assim será”, garante.

Com ela segue um grupo de mais de uma dezena de fiéis. Partiram de Cinfães do Douro e são todos amigos ou familiares.

“Este caminho percorre-se melhor se for partilhado. Tal como as dificuldades da vida”, diz Maria Manuela, sem abrandar o passo.

Mais atrás, no IC2, a sul do concelho de Coimbra, seguem tia e sobrinha. Saíram pelas seis da manhã, da Mealhada, mas esta viagem começou muitos quilómetros antes, em Oliveira de Azeméis.

