57 acidentes com veículos agrícolas em Coimbra causaram quatro mortos em 2023

No ano passado, a GNR registou 57 acidentes rodoviários que envolveram veículos agrícolas no distrito de Coimbra, que causaram quatro mortos, dois feridos graves e 23 feridos considerados ligeiros, refere nota da força militar.

A resposta da GNR surgiu no âmbito da “Operação Campo Seguro 2024”, que se prolonga até 16 de fevereiro do próximo ano, com objetivo de “intensificar a sensibilização, o patrulhamento e a fiscalização nas explorações agrícolas e florestais em todo o território nacional, no sentido de reprimir a prática de crimes de furto de produtos e máquinas agrícolas, crimes de tráfico de seres humanos em contexto laboral e prevenir a ocorrência de acidentes com veículos ou máquinas agrícolas e florestais”.

Sensibilizar a população

Durante a operação, a força militar pretende sensibilizar a população em geral e a rural em particular para a adoção de comportamentos que possam evitar eventuais ilícitos criminais, “nomeadamente o furto de produtos e máquinas agrícolas e o furto de metais não preciosos; identificar eventuais situações de exploração em contexto laboral, nomeadamente que possam estar relacionadas com o tráfico de seres humanos e, ainda, sensibilizar para a utilização e condução segura de veículos agrícolas e florestais, evitando acidentes e quaisquer sinistralidade associada”.

Desse modo, refere o documento, serão intensificadas as ações de patrulhamento e fiscalização, “tendo em vista a sazonalidade das culturas agrícolas e florestais de cada região, direcionando-as para os locais, dias e horas de maior risco, tendo em conta o histórico de furtos”.

Serão ainda “desenvolvidas ações de controlo e de fiscalização do transporte de produtos agrícolas e florestais nos pontos de passagem da fronteira terrestre, em coordenação com a Guardia Civil para fazer face à criminalidade transfronteiriça”, acrescenta.

