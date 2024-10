15º Fim de Semana da Lampantana com 15 restaurantes aderentes

A 15.ª edição do Fim de Semana da Lampantana, que vai decorrer no concelho, de 1 a 3 de novembro, tem 15 restaurantes aderentes.

“A Lanchonete”, “A Mó”, “A Roda”, “Adega dos Sabores”, “Aldeia Sol”, “Cadete dos Leitões”, “Café Park”, “Casa Oliveira”, “Fazenda”, “Lagoa Azul”, “Montebelo Aguieira”, “Origens”, “Orlando” e “Stop” são os 15 estabelecimentos que integram a iniciativa.

Alguns dos restaurantes realizam o serviço apenas no restaurante, alguns só “Take-away” e outros disponibilizam a iguaria nas duas modalidades.

O Município de Mortágua, entidade promotora do evento, propõe a todos os visitantes que “(re)descubram a Lampantana de Mortágua acompanhada com o bom vinho tinto do Dão produzido” concelho e que será oferecido.