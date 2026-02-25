Logo no primeiro dia da BTL, a Câmara de Cantanhede desvendou alguns dos nomes que vão compor o cartaz musical da Expofacic 2026.

Coube a Pedro Cardoso, presidente da INOVA-EM, entidade que organiza o certame, e vice-presidente da Câmara de Cantanhede, falar do programa do certame, que este ano decorre de 30 de julho a 9 de agosto e contará com a atuação de Vizinhos (30 de julho), Calema (6 de agosto), Delfins, Sara Correia (31 de julho), Mundo Segundo e José Cid (2 de agosto), entre outros artistas de renome nacional e internacional.

Como frisou Pedro Cardoso, hoje foi apresentado apenas “um quatro dos artistas” que integram o cartaz musical, que o autarca assume ser “um programa bastante eclético, capaz de agradar a todas as idades, a todos os estilos, a todos os gostos”.

“É um programa muito eclético e essa é justamente uma marca da Expofacic”, sublinhou o autarca, frisando que o êxito do certame reside também na sua “grande diversidade, pois é mais do que um cartaz de espetáculos, é mais do que uma feira, é a maior feira-festa do país”.

Com 600 expositores e uma forte vertente de negócios, dezenas de tasquinhas, área de produtos regionais, uma zona de gastronomia que “não tem semelhança a nível nacional” e street food, tudo isto é “claramente uma mais-valia para termos 11 noites inesquecíveis”, concluiu Pedro Cardoso, garantindo que ainda durante a BTL serão revelados mais nomes de artistas que estarão presentes na edição deste ano da Expofacic.